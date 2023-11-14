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Каталог товаров Вайлдберриз


В настоящее время в магазине Вайлдберриз нет актуальных товаров. Пожалуйста, ознакомьтесь, с предложениями других магазинов.
Каталог товаров Вайлдберриз Каталог товаров Вайлдберриз. Акции, цены и скидки. Каталоги, новости, адреса на карте и режим работы интернет магазинов. Режим работы Вайлдберриз в Новогодние праздничные дни 2024. Акции и распродажа на Новый год

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Как будет работать Вайлдберриз в Новогодние праздники 2024. Распродажа и скидки на новый год

Режим работы Вайлдберриз 1 января, а также на остальные праздничные дни можно узнать на официальном сайте компании. Там же Вы найдете информацию о Новогодней распродаже.

Как будет работать Вайлдберриз в Новогодние праздники 2024. Распродажа и скидки на новый год Как будет работать Вайлдберриз в Новогодние праздники 2024. Распродажа и скидки на новый год - все акции на товары
Мобильный телефон Philips Xenium E2601 синий
-9%
Мобильный телефон Philips Xenium E2601 синий

3090.00 руб

3390.00 р.
Ремешок металлический с сердцами Red Line для Xiaomi Mi Band 6, серебристый
-17%
Ремешок металлический с сердцами Red Line для Xiaomi Mi Band 6, серебристый

2360.00 руб

2860.00 р.
Элементы питания DURACELL OPTI AAA 8шт
-29%
Элементы питания DURACELL OPTI AAA 8шт

599.99 руб

849.00 р.
Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 8/256GB (синий)
-22%
Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 8/256GB (синий)

17990.00 руб

22990.00 р.
Смартфон Honor X9A 6/128GB 5109ALXQ Полночный черный
-14%
Смартфон Honor X9A 6/128GB 5109ALXQ Полночный черный

25743.00 руб

29990.00 р.
Смартфон Xiaomi 13T 8/256GB (черный)
-10%
Смартфон Xiaomi 13T 8/256GB (черный)

44990.00 руб

49990.00 р.
Смартфон Infinix Note 30 (X6833B) 256/8 Гб 3G/4G черный
-29%
Смартфон Infinix Note 30 (X6833B) 256/8 Гб 3G/4G черный

16990.00 руб

23990.00 р.
Чеxол (клип-кейс) UAG для Apple iPhone 13 Standard Issue- Olive (11317K117272)
-16%
Чеxол (клип-кейс) UAG для Apple iPhone 13 Standard Issue- Olive (11317K117272)

2585.00 руб

3085.00 р.
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb розовый
-10%
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb розовый

113990.00 руб

125990.00 р.
Фитнес браслет Honor CHOICE Band-Russia-Pink, NAL-WB00 (5504AAJQ)
-7%
Фитнес браслет Honor CHOICE Band-Russia-Pink, NAL-WB00 (5504AAJQ)

2790.00 руб

2999.00 р.
Смартфон Infinix Hot 30i X669D 64Gb 4Gb черный 3G 4G
-30%
Смартфон Infinix Hot 30i X669D 64Gb 4Gb черный 3G 4G

6990.00 руб

9990.00 р.
Беспроводные наушники JBL T720BT white
-22%
Беспроводные наушники JBL T720BT white

6990.00 руб

8990.00 р.
Беспроводные наушники JBL T720BT blue
-22%
Беспроводные наушники JBL T720BT blue

6990.00 руб

8990.00 р.
Чехол для мобильного телефона Moonfish MF-SC-016 (для Apple iPhone 13 mini, MagSafe, черный)
-19%
Чехол для мобильного телефона Moonfish MF-SC-016 (для Apple iPhone 13 mini, MagSafe, черный)

2114.00 руб

2614.00 р.
Подставка с охлаждением Red Line вертикальная, для игровой приставки P5 DE, c двумя зар-ми док-станциями для геймпадов, черная (HS-PS
-19%
Подставка с охлаждением Red Line вертикальная, для игровой приставки P5 DE, c двумя зар-ми док-станциями для геймпадов, черная (HS-PS

2169.00 руб

2669.00 р.
Игра для приставки God of War: Ragnarok PS4, русские субтитры
-7%
Игра для приставки God of War: Ragnarok PS4, русские субтитры

6490.00 руб

6990.00 р.
12310

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Отзывы о Вайлдберриз


(написано 2023-11-14) о Вайлдберриз

Ошибочно сняли за товар на 567 руб больше и 3 недели не могу добиться возврата


(написано 2023-06-15) о Вайлдберриз

Сегодня получала товар, был возврат, а спимали полностью всю сумму, когда вернется сумма за товар 1488 руб. 15.06.2023г ул.Римского Корсакова 8


(написано 2023-05-11) о Вайлдберриз

Новый персонал отвратительный, невежливо и грубо общаются!


(написано 2023-05-08) о Вайлдберриз

Самый лучший пункт выдачи в Туле. Сотрудники всегда готовы помочь


(написано 2023-05-06) о Вайлдберриз

Очень плохо работают курьеры, рассмотрите данный вопрос у себя, уже почти неделю ждем доставку, а ее нет


(написано 2023-05-06) о Вайлдберриз

Быстрое обслуживание. Пока все хорошо.


(написано 2023-04-06) о Вайлдберриз

Все отлично,работники всегда вежливые.
Я довольна.
А то что очередь,это же не от работников зависит.


(написано 2023-04-05) о Вайлдберриз

Самый лучший ПВЗ в городе. Сотрудники всегда приветливые, вежливые и доброжелательные. Проконсультируют по любым вопросам, касаемо выдачи и возврата товара.


(написано 2023-04-01) о Вайлдберриз

Здравствуйте. Всегда заказывала на этот пункт выдачи товары, а сейчас хочу сделать заказ и после того, как нажимаю кнопку сделать заказ, пишет, что недоступно по этому адресу и просит добавить другой пункт выдачи! Объясните пожалуйста, что произошло.


(написано 2023-03-29) о Вайлдберриз

Отвратительный пункт выдачи. Очереди всегда здесь. Сегодня 29.03.23г. 18:40 вообще закрыто на перерыв.

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