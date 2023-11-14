Каталог товаров Вайлдберриз

Режим работы Вайлдберриз 1 января, а также на остальные праздничные дни можно узнать на официальном сайте компании. Там же Вы найдете информацию о Новогодней распродаже.
Близится наступление нового 2024 года. Поэтому, стоит поторопиться с приобретением подарков. Маркетплейс «Вайлдберриз» предлагает приобрести в качестве подарка подарочный набор. […]
Самым интересным и завораживающим сюрпризом, как для ребенка, так и для взрослого станет адвент-календарь. Такой подарок может быть сладким, косметическим, […]
Вайлдберриз активно готовится к новогодним праздникам. Компания расширяет ассортимент товаров и вносит изменения в расписание работы, чтобы обеспечить покупателей всем […]
Маркетплейс «Вайлдберриз» — самый удобный сервис онлайн-покупок для жителей России. Ассортимент товаров поражает воображение. На площадке найдется абсолютно любой товар […]
«Вайлдберриз» — не просто маркетплейс. Здесь находится самый обширный и разнообразный ассортимент товаров всех категорий. На «Вайлдберриз» покупают абсолютно все: […]
Близится главный праздник года – Новый год. В этот день, вечер и ночь должно быть все идеально, весело, нарядно и […]
Новый год – волшебная пора. А чтобы в полной мере ощутить новогоднюю атмосферу, необходимо украсить не только елочку, но и […]
На маркетплейсе «Вайлдберриз» постоянно действуют акции, скидки и распродажи. Также есть персональная система скидок, которая рассчитывается от количества выкупа заказов […]
Ошибочно сняли за товар на 567 руб больше и 3 недели не могу добиться возврата
Сегодня получала товар, был возврат, а спимали полностью всю сумму, когда вернется сумма за товар 1488 руб. 15.06.2023г ул.Римского Корсакова 8
Новый персонал отвратительный, невежливо и грубо общаются!
Самый лучший пункт выдачи в Туле. Сотрудники всегда готовы помочь
Очень плохо работают курьеры, рассмотрите данный вопрос у себя, уже почти неделю ждем доставку, а ее нет
Все отлично,работники всегда вежливые.
Я довольна.
А то что очередь,это же не от работников зависит.
Самый лучший ПВЗ в городе. Сотрудники всегда приветливые, вежливые и доброжелательные. Проконсультируют по любым вопросам, касаемо выдачи и возврата товара.
Здравствуйте. Всегда заказывала на этот пункт выдачи товары, а сейчас хочу сделать заказ и после того, как нажимаю кнопку сделать заказ, пишет, что недоступно по этому адресу и просит добавить другой пункт выдачи! Объясните пожалуйста, что произошло.
Отвратительный пункт выдачи. Очереди всегда здесь. Сегодня 29.03.23г. 18:40 вообще закрыто на перерыв.
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