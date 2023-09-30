Черная пятница 2023 в России

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Приближается самая ожидаемая распродажа года — Чёрная пятница в Стройландии. 24 ноября во всех магазинах сети пройдут грандиозные распродажи инструментов, […]
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Каждый год в последнюю ноябрьскую пятницу магазины по всему миру проводятся грандиозные скидочные акции и распродажи. Этот день получил название […]
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Ежегодно в последнюю ноябрьскую пятницу магазины по всему миру проводят масштабные распродажи и акции. В Randewoo Чёрная пятница — это […]
Магазин обуви Ральф Рингер, известный своим широким ассортиментом качественной обуви по доступным ценам, объявил о проведении масштабной распродажи в честь […]
Пятёрочка — одна из крупнейших и популярных розничных сетей в России. В преддверии Чёрной пятницы она запускает масштабную распродажу с […]
В магазинах Подружка представлены как мировые бренды (L’Oreal, MaxFactor, Nivea, Avon, Oriflame), так и российские марки. Каждая девушка найдет здесь […]
Чёрная пятница — долгожданное событие выгодных покупок. В этом году магазин Победа, как и многие другие, присоединяется к распродаже. Магазин […]
В Петшопе представлены товары известных брендов, таких как Royal Canin, Hill’s, Purina, Pedigree, Whiskas, и многие другие. Консультанты магазина помогут […]
Перекресток — это одна из крупнейших и узнаваемых розничных сетей в России. Она входит в X5 Group, которая также управляет […]
Ежегодная распродажа в честь Чёрной пятницы — повод обновить спальню и приобрести матрас по выгодной цене. Магазин Орматек, работающий на […]
Озон — крупнейший российский маркетплейс. На сегодняшний день его ассортимент насчитывает более 20 миллионов товарных позиций от 30000 продавцов по […]
Ежегодно в последнюю пятницу ноября в России проходит грандиозная распродажа — Чёрная пятница. Праздник зародился в США, а теперь популярен […]
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Ежегодно в последнюю ноябрьскую пятницу во всех магазинах Метро проходит грандиозная распродажа — Чёрная пятница. Ассортимент насчитывает более 40000 наименований […]
В преддверии Чёрной пятницы Мегафон готовится к старту распродаж и делится первыми подробностями грядущих скидочных мероприятий. Акция продлится с 24 […]
Максидом — крупнейшая в России сеть гипермаркетов, продающая товары для дома, дачи, ремонта и строительства. Есть онлайн-магазин, в нём размещено […]
23 ноября в полночь Магнит Косметик запускает масштабную акцию «Чёрная пятница». Скидки будут доходить до 50% на хиты и новинки. […]
Магнит, крупнейшая розничная сеть России по продаже продуктов питания, приглашает всех 24–26 ноября на грандиозную распродажу в честь Чёрной пятницы. […]
24 ноября пройдет грандиозная распродажа в честь Чёрной пятницы. Торговая сеть обещает скидки до 80%. В рамках распродажи 24.11 магазины […]
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24 ноября во всех магазинах сети Иль де Ботэ пройдет грандиозная распродажа в честь Чёрной пятницы. Это отличная возможность приобрести […]
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Самый ожидаемый день для любителей хорошей обуви по доступным ценам настанет 24 ноября. В день Чёрной пятницы Зенден предлагает уникальные […]
Осталось совсем немного до самого ожидаемого события шопинга — Чёрной пятницы в Zara! 24 ноября во всех магазинах сети стартуют […]
Ежегодно в последнюю ноябрьскую пятницу в гипермаркетах проходит грандиозная распродажа — Чёрная пятница. Уже с самого утра перед открытием магазинов […]
24 ноября в этом году состоится самая ожидаемая распродажа в мире — Чёрная пятница. Это отличная возможность приобрести нужные вещи […]
Ежегодная распродажа стала доброй традицией для любителей выгодно совершать покупки. В этом году скидочный марафон пройдет 25 ноября во всех […]