Магазины Торговые центры Города Черная пятница 2023
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Главная Черная пятница 2023

Черная пятница 2023 в России

Черная пятница 2023 в России

Список магазинов - участников Черной Пятницы 2023

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Ярмарка Долгожданная Чёрная пятница 24.11 в торговой сети Ярмарка

Ежегодно в последнюю ноябрьскую пятницу в магазине продуктов Ярмарка проходит грандиозная распродажа. В день Чёрной пятницы весь ассортимент можно приобрести […]

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Ярмарка
30 Сен 23
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Яблоко Сочные скидки на Чёрную пятницу в сети универсамов Яблоко

Во всех магазинах сети универсамов Яблоко 24 ноября пройдет грандиозная распродажа — Чёрная пятница. Будут действовать специальные предложения на тысячи […]

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Яблоко
30 Сен 23
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Эльдорадо Эльдорадо обещает выгодные предложения к Чёрной пятнице 24.11

Как и прежде, магазины Эльдорадо открыты для всех желающих в день Чёрной пятницы. Компания предлагает лучшие цены 2023 года на […]

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Эльдорадо
30 Сен 23
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Экко Экко объявляет скидки к Чёрной пятнице — только 24 ноября

24 ноября — день, который с нетерпением ждут любители шопинга и хороших скидок.  Будут действовать уникальные предложения на обувь, сумки, […]

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Экко
30 Сен 23
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Читай Город Читай город приглашает 24–26 ноября на грандиозную распродажу

В мире книжной индустрии имеется традиция, которая перешла из ритейла в онлайн магазины — Чёрная пятница. Она стала особенно популярной […]

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Читай Город
30 Сен 23
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Хочу ещё! Скидки, подарки, новинки: Чёрная пятница 24.11 в магазине Хочу ещё!

Близится зима, а с ней приходит пора праздников. Каждый из нас хочет провести эти дни весело. На помощь приходит Чёрная […]

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Хочу ещё!
30 Сен 23
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Хофф 24.11 Чёрная пятница в Хофф: скидки на мебель и товары для дома

В Чёрную пятницу во всех отделах магазинов Хофф будут действовать потрясающие скидки. 24 ноября будут представлены кухонные гарнитуры и отдельные […]

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Хофф
30 Сен 23
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Фикс Прайс Фикс Прайс объявляет 24 ноября днём Чёрной пятницы

В этом году Fix Price присоединяется к празднованию Чёрной Пятницы. Магазин готов предложить покупателям большой выбор продукции по самым выгодным […]

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Фикс Прайс
30 Сен 23
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Фамилия Тотальная распродажа: Чёрная пятница в Фамилии 24.11

24 ноября во всех магазинах сети Familia стартует грандиозная распродажа в честь Чёрной пятницы. Фамилия подготовила множество выгодных предложений на […]

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Фамилия
30 Сен 23
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Усадьба Садоводам на заметку: 24.11 Чёрная пятница в магазине Усадьба

Приближается долгожданная Чёрная пятница. Праздник шопинга не обойдёт стороной магазин для садоводов Усадьба. 24 ноября торговая сеть готовит массу выгодных […]

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Усадьба
30 Сен 23
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Улыбка Радуги Чёрная пятница 24 ноября в Улыбке Радуги: тысячи скидок для вас

24 ноября в Улыбке Радуги пройдёт грандиозная распродажа с сумасшедшими скидками до 90%! Посетители смогут купить духи и косметику известных […]

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Улыбка Радуги
30 Сен 23
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Технопарк Технопарк готовит сюрприз на Чёрную пятницу: уникальные скидки 24–26 ноября

Магазин Технопарк предлагает широкий выбор электроники и бытовой техники. Здесь найдётся всё, что нужно для комфортной жизни и работы: от […]

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Технопарк
30 Сен 23
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Стройландия Стройландия объявляет 24 ноября днём больших скидок

Приближается самая ожидаемая распродажа года — Чёрная пятница в Стройландии. 24 ноября во всех магазинах сети пройдут грандиозные распродажи инструментов, […]

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Стройландия
30 Сен 23
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Спутник Празднуйте Чёрную пятницу со Спутником 24 ноября

Чёрная пятница, как не странно, начинается в пятницу после Дня благодарения в США. Она традиционно считается одним из самых ожидаемых […]

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Спутник
30 Сен 23
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Спортмастер Большие скидки на Чёрную пятницу в Спортмастере: 24–26 ноября

Чёрная пятница — это день, который многие люди ждут с нетерпением. Спортмастер тоже готовится к этому событию и предлагает своим […]

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Спортмастер
30 Сен 23
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Соколов Грандиозная Чёрная пятница в магазине ювелирных украшений Соколов: эксклюзивные предложения 24 ноября

Сколов — магазин ювелирных украшений, предлагающий уникальные изделия. Магазин продаёт лучшие украшения от самых известных брендов. Ювелирные украшения — это […]

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Соколов
30 Сен 23
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Снежная королева Чёрная пятница в Снежной королеве: скидки 50% на зимнюю коллекцию

Зима в этом году обещает быть суровой. Но вы готовы ей противостоять и чувствовать себя комфортно даже в лютый мороз: […]

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Снежная королева
30 Сен 23
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Ситилинк Суперскидки на Чёрную пятницу 24 ноября в Ситилинке

Одно из главных преимуществ Ситилинка — это выгодные предложения круглый год, а в дни распродаж цены становятся ещё ниже! В […]

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Ситилинк
30 Сен 23
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Семь+Я Семь+Я встречает Чёрную пятницу: 24 ноября праздник скидок

Ежегодная распродажа в честь Чёрной пятницы — это отличная возможность приобрести качественные товары для красоты и дома со скидкой до […]

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Семь+Я
30 Сен 23
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Светофор Распродажа в Светофоре 23 ноября

Светофор гордится своей миссией — обеспечить доступность продуктов питания высокого качества по приемлемым ценам для каждого покупателя. Торговая сеть завоевал […]

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Светофор
30 Сен 23
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Санлайт Украшения Санлайт по специальным ценам Чёрной пятницы с 24 по 26 ноября

Одним из главных преимуществ Sunlight является широчайший ассортимент изделий из золота и серебра, украшенных бриллиантами, сапфирами, рубинами и другими драгоценными […]

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Санлайт
30 Сен 23
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Рив Гош Распродажа Рив Гош в Чёрную пятницу 24–26 ноября

Каждый год в последнюю ноябрьскую пятницу магазины по всему миру проводятся грандиозные скидочные акции и распродажи. Этот день получил название […]

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Рив Гош
30 Сен 23
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РБТ Чёрная пятница в РБТ: самый выгодный способ купить технику 24 ноября

Компания работает на рынке уже 90 лет, за это время заслужила репутацию надёжного партнёра, предлагающего широкий ассортимент техники проверенных брендов. […]

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РБТ
30 Сен 23
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Randewoo Чёрная пятница в Рандеву: скидки до 90% на парфюмерию и косметику

Ежегодно в последнюю ноябрьскую пятницу магазины по всему миру проводят масштабные распродажи и акции. В Randewoo Чёрная пятница — это […]

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Randewoo
30 Сен 23
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Ральф рингер Ральф Рингер ждёт 24.11 на грандиозной распродаже Чёрной пятницы

Магазин обуви Ральф Рингер, известный своим широким ассортиментом качественной обуви по доступным ценам, объявил о проведении масштабной распродажи в честь […]

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Ральф рингер
30 Сен 23
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Пятерочка Пятерочка объявляет 24 ноября днём суперскидок в честь Чёрной пятницы

Пятёрочка — одна из крупнейших и популярных розничных сетей в России. В преддверии Чёрной пятницы она запускает масштабную распродажу с […]

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Пятерочка
30 Сен 23
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Подружка Подружка объявляет о старте Чёрной пятницы 24 ноября

В магазинах Подружка представлены как мировые бренды (L’Oreal, MaxFactor, Nivea, Avon, Oriflame), так и российские марки. Каждая девушка найдет здесь […]

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Подружка
30 Сен 23
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Победа Приготовьтесь к Чёрной пятнице: Невероятные скидки в продскладе Победа 24 ноября

Чёрная пятница — долгожданное событие выгодных покупок. В этом году магазин Победа, как и многие другие, присоединяется к распродаже. Магазин […]

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Победа
30 Сен 23
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Петшоп Грандиозная распродажа в Петшопе: Чёрная пятница стартует 24 ноября

В Петшопе представлены товары известных брендов, таких как Royal Canin, Hill’s, Purina, Pedigree, Whiskas, и многие другие. Консультанты магазина помогут […]

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Петшоп
30 Сен 23
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Перекресток Чёрная пятница в магазине Перекресток: безумные скидки с 24 ноября

Перекресток — это одна из крупнейших и узнаваемых розничных сетей в России. Она входит в X5 Group, которая также управляет […]

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Перекресток
30 Сен 23
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Ormatek Матрасы за полцены 24.11 — Чёрная пятница в магазине Орматек

Ежегодная распродажа в честь Чёрной пятницы — повод обновить спальню и приобрести матрас по выгодной цене. Магазин Орматек, работающий на […]

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Ormatek
27 Сен 23
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Ozon Приготовьтесь к Чёрной пятнице на Озон: скидки с 24 по 30 ноября

Озон — крупнейший российский маркетплейс. На сегодняшний день его ассортимент насчитывает более 20 миллионов товарных позиций от 30000 продавцов по […]

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Ozon
27 Сен 23
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МТС МТС готовит сюрпризы к Чёрной пятнице: скидки до 90% уже 24.11

Ежегодно в последнюю пятницу ноября в России проходит грандиозная распродажа — Чёрная пятница. Праздник зародился в США, а теперь популярен […]

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МТС
27 Сен 23
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Много Мебели Распродажа 2023 года! Много Мебели презентует Чёрную пятницу 24 ноября

Продукция Много Мебели отличается не только стильным дизайном, но и безупречным качеством. Каждая модель разработана с любовью и вниманием к […]

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Много Мебели
27 Сен 23
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Метро Незабываемая Чёрная пятница 2023 в магазинах Метро 24 ноября

Ежегодно в последнюю ноябрьскую пятницу во всех магазинах Метро проходит грандиозная распродажа — Чёрная пятница. Ассортимент насчитывает более 40000 наименований […]

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Метро
27 Сен 23
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Мегафон Чёрная пятница в сети Мегафон: распродажа до 26.11

В преддверии Чёрной пятницы Мегафон готовится к старту распродаж и делится первыми подробностями грядущих скидочных мероприятий. Акция продлится с 24 […]

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Мегафон
27 Сен 23
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Максидом Как сэкономить на покупке товаров в магазине Максидом

Максидом — крупнейшая в России сеть гипермаркетов, продающая товары для дома, дачи, ремонта и строительства. Есть онлайн-магазин, в нём размещено […]

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Максидом
27 Сен 23
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Магнит Косметик Магнит Косметик приглашает 23.11 на распродажу в честь Чёрной  пятницы

23 ноября в полночь Магнит Косметик запускает масштабную акцию «Чёрная пятница». Скидки будут доходить до 50% на хиты и новинки. […]

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Магнит Косметик
27 Сен 23
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Магнит Праздник скидок в Магните: Чёрная пятница 24–26 ноября

Магнит, крупнейшая розничная сеть России по продаже продуктов питания, приглашает всех 24–26 ноября на грандиозную распродажу в честь Чёрной пятницы.  […]

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Магнит
27 Сен 23
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Летуаль Летуаль приглашает за покупками: Чёрная пятница 24.11 с невероятными ценами

24 ноября пройдет грандиозная распродажа в честь Чёрной пятницы. Торговая сеть обещает скидки до 80%. В рамках распродажи 24.11 магазины […]

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Летуаль
27 Сен 23
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Лента Сэкономьте до 90% в Ленте 24–26 ноября — Чёрная пятница!

В Ленте с 24.11 будут скидки во всех отделах — до 90% на тысячи наименований. Акция распространяется на продукты, бытовую […]

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Лента
16 Сен 23
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Кари Чёрная пятница 2023 в магазинах Кари 24–30 ноября

В день грандиозной распродажи во всех 1300 магазинах сети по всей России будут действовать скидки 70%. Акция распространяется как на […]

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Кари
16 Сен 23
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Как раз Скидки торговой сети Как Раз: Чёрная пятница 24 ноября

Как Раз предлагает покупателям широчайший ассортимент товаров — более 1000 наименований. В Чёрную Пятницу скидки коснутся абсолютно всех категорий: мясная […]

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Как раз
16 Сен 23
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Иль де Ботэ Иль де Ботэ проводит распродажу 24.11

24 ноября во всех магазинах сети Иль де Ботэ пройдет грандиозная распродажа в честь Чёрной пятницы. Это отличная возможность приобрести […]

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Иль де Ботэ
16 Сен 23
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Золотое яблоко Косметика мечты по суперценам в Золотом яблоке

24 ноября — долгожданная Чёрная пятница в сети магазинов профессиональной косметики Золотое яблоко. Магазин предлагает скидки до 70% на топовые […]

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Золотое яблоко
16 Сен 23
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Зенден Зенден приглашает на Чёрную пятницу 24 ноября. Скидки до 60% на весь ассортимент!

Самый ожидаемый день для любителей хорошей обуви по доступным ценам настанет 24 ноября. В день Чёрной пятницы Зенден предлагает уникальные […]

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Зенден
13 Сен 23
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Зара Зара начинает Чёрную пятницу 24 ноября с самыми большими скидками

Осталось совсем немного до самого ожидаемого события шопинга — Чёрной пятницы в Zara! 24 ноября во всех магазинах сети стартуют […]

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Зара
13 Сен 23
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Европа Акции в гипермаркете Европа на Чёрную пятницу 24 ноября 2023 года

Ежегодно в последнюю ноябрьскую пятницу в гипермаркетах проходит грандиозная распродажа — Чёрная пятница. Уже с самого утра перед открытием магазинов […]

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Европа
13 Сен 23
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ДНС Чёрная пятница 2023: как выгодно купить подарки и технику в ДНС

24 ноября в этом году состоится самая ожидаемая распродажа в мире — Чёрная пятница. Это отличная возможность приобрести нужные вещи […]

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ДНС
13 Сен 23
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Дикси Чёрная пятница 24.11 в Дикси: море выгодных покупок и подарков

Ежегодная распродажа стала доброй традицией для любителей выгодно совершать покупки. В этом году скидочный марафон пройдет 25 ноября во всех […]

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Дикси
13 Сен 23
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